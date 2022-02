Pas de test PCR, pas de quarantaine: voici les destinations de vacances prisées cet hiver

La souplesse des mesures covid est un nouveau critère de sélection dans le choix des destinations des vacanciers. "Il y a beaucoup de clients qui ont des soucis, qui ne veulent pas certaines destinations, les quarantaines sont les règles les plus ennuyantes", explique Vincent Lemoine, agent de voyage.

Le Mexique ou encore la République Dominicaine sont des destinations plébiscitées justement en raison de leur politique covid légère. En république dominicaine pas d’obligation de test PCR à l’arrivée, et pas d’obligation vaccinale.

A noter que la république dominicaine exerce tout de même des tests "aléatoires" à l’aéroport et cible les personnes non vaccinées.

Et d'autres pays sont évités depuis la crise

Les pays d’Asie sont par contre aujourd’hui évités par les touristes en raison des mesures sanitaires en vigueur. Des destinations populaires comme la Thaïlande n’attire plus, et celle-ci a même été retiré du catalogue de vente de TUI par exemple.

Certaines personnes n’hésitent pas à changer de destination en fonction de l’évolution des mesures sanitaire, ou même pour éviter de se voir imposer des mesures.

C'est le cas de Wendy, jeune maman: "On avait prévu de partir pour le ski en Allemagne, on a changé, on va partir en Suisse, parce que là il n'y a pas ces règles de se faire tester chaque jour".