Pas de vaccinations du personnel dans les hôpitaux flamands la semaine prochaine

(Belga) Les hôpitaux flamands ne pourront pas administrer de nouvelles vaccinations à leur personnel de santé la semaine prochaine, a fait savoir vendredi la coupole de soins du nord du pays, Zorgnet-Icuro, une situation qu'elle décrie.

Les hôpitaux ont été informés jeudi soir qu'ils ne pourront pas administrer de vaccins à leurs médecins et à leurs aides-soignants dans la semaine à venir. "Ce n'est pas la première fois ces dernières semaines que des promesses ne sont pas respectées", a regretté l'organisation. "Cela fait déjà une année entière que ces personnes sont en première ligne. À maintes reprises, des choses ont été promises puis retirées. C'est très démotivant pour les personnes qui s'occupent des patients Covid chaque jour", a déploré la directrice générale de Zorgnet-Icuro, Margot Cloet. Mme Cloet souligne également que, dans l'intervalle, des annonces ont été faites pour la vaccination d'autres groupes cibles dans les centres de vaccination. "Les contradictions dans la stratégie de vaccination s'accumulent. Il a été convenu que les employés des hôpitaux qui sont en contact direct avec les patients Covid ont la priorité", selon elle. L'organisation demande que tous les vaccins disponibles soient distribués en priorité au personnel hospitalier dans les semaines à venir. Zorgnet-Icuro demande également plus de transparence et de clarté de la part des fournisseurs de vaccins sur leurs livraisons. (Belga)