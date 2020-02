Aucune motivation pour faire du sport? Voici les conseils d'Aurielle Marlier pour s'y mettre (vidéo)

Aurielle Marlier était l'invitée du RTL INFO avec Vous afin de parler de son carnet intitulé "Mon sport, mes (futurs) muscles et moi". Cet ouvrage a pour but de motiver ses lecteurs à faire du sport. Cette dernière s'est mise au sport et a accroché après trois mois en l'intégrant dans sa routine.

Les débuts, c'est ce qu'il y a de pire dans le sport. "Le tout est de se lancer et se s'accrocher car les résultats ne sont jamais là tout de suite et certainement pas dans le sport. Le corps ne se transforme pas à la seconde où on commence à faire des abdos ou à faire des planches", a expliqué la jeune femme.

Où trouver cette motivation ?

"C'est très personnel. Moi, ça a été de m'entourer d'ami(e)s dans la même situation que moi. Quand on n'est pas tout seul, quand on sait que quelqu'un nous attend ça donne envie de se bouger et de se dire: "Je suis fatiguée, mais je ne suis pas toute seule donc je fonce", a-t-elle ajouté.

"Je propose de faire des photos de son corps à intervalle régulier pour se voir évoluer. Car se voir évoluer est un moteur. C'est personnel, ce sont des photos qui restent pour soi. Se dire : "Je me vois avancer, ça sert à quelque chose ce que je fais donc je fonce", a conseillé Aurielle Marlier.

Combien de temps faut-il attendre avant que les premiers muscles apparaissent ?

"Il y a une question de régularité et il y a aussi une question d'alimentation parce que attention, le sport ne fait pas tout. Si on continue à manger n'importe quoi à côté, on aura beau faire du sport deux heures par jour, le corps ne changera pas. Il y a vraiment un équilibre à adopter. Alors là, évidemment ça dépend un peu des métabolismes. Il y en a chez qui ça va plus vite que d'autres. Il y a des parties du corps qui se développent plus vite que d'autres. Moi, par exemple, ça a été les bras qui ont changé particulièrement", a poursuivi Aurielle Marlier. Selon elle, la planche est le meilleur exercice, car il est le plus complet.

Dans une perte de poids, le sport ne représente que 40%. Le reste, c'est l'alimentation. "Beaucoup de personnes pensent que parce qu'elles font du sport, elles vont d'office perdre du poids. Ce n'est pas vrai. Le corps est régulé selon différents aspects. Il y a différents axes qu'il faut traiter et il faut les attaquer de front", dit-elle.