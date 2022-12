Pascal ramasse nos bouteilles vides avant leur recyclage: "Pendant les fêtes, on a un bon tiers en plus que d'habitude"

Nous produisons plus de déchets pendant les fêtes de fin d'année. Il y a notamment 30 % de verre en plus à recycler que pendant le reste de l'année. C'est ce que constate la filière du recyclage du verre.

À Neuville-en-Condroz, Pascal Giraerts et son camion sont mis à rude épreuve pour le moment. "On a un bon tiers en plus que d'habitude. Il y a beaucoup de bouteilles de champagne. Elles sont très lourdes donc ça monte vite", explique le chauffeur.

Il faut compter 900 grammes pour une bouteille de champagne et 400 grammes pour une bouteille de vin. Les camions qui arrivent au centre de tri sont plus lourds que d'habitude. En ce moment, les bouteilles d'alcool pétillant ou non représentent 60 % du verre collecté.

"Pendant les fêtes, la tournée est plus intense. C'est prévu et programmé à l'avance. Chaque fois en période de Noël et Pâques les tournées sont renforcées", détaille Joel Hieff, directeur du centre de tri de Tinlot.

Avec l'augmentation du nombre de bouteilles, les bulles sont plus vite saturées. Les bouteilles sont parfois déposées sur le trottoir. "Surtout, maintenant, pendant les fêtes, si vous avez un jour de retard, vous trouvez 50 bouteilles à terre", constate Pascal Giraerts, chauffeur.

Les bouteilles collectées dans cet endroit vont partir vers Charleroi où elles seront lavées avant d'être fondues. Redevenues bouteilles, elles reviendront sur vos tables de réveillon l'année prochaine.