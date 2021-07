Pascal retrouve son portefeuille, 36 ans après l’avoir perdu: "Je ne me rappelais même plus qu'il existait"

Pascal, un habitant de Huy, a retrouvé son portefeuille, 36 ans après l'avoir perdu. Il n'y avait pas de francs belges dedans, mais le contenu qu'il a retrouvé a bien plus de valeur à ses yeux.

Pascal est fan de foot, il compose de la techno. Il a 54 ans et quand il en avait 18, il a perdu son portefeuille, rapporte Sudpresse. "Ça fait tellement longtemps que je ne me rappelais même plus qu’il existait… Je ne me rappelais même pas avoir perdu le portefeuille".

La pochette a été retrouvée 36 ans plus tard dans le parking souterrain d’un centre commercial. Elle est en bon état et son contenu, c’est pour Pascal une vraie plongée dans son adolescence.

Le portefeuille contient par exemple, une lettre d’amour de son ex-compagne. "Elle dit : je t’écris maintenant alors que je te verrais demain. C’est pour te dire certaines choses que je n’osais pas te dire en face. Pour le moment, je suis en train de pleurer…", décrit-il.

C’était une autre époque, c’était vachement mieux

Il y aussi des petits dessins qui lui rappellent ses études dans le graphisme, une vieille carte de bus avec des trajets inutilisés, la photo de son équipe de football ou encore un mot d’excuse de son père, pour l’exempter du cours de gymnastique.

"C’est un retour en arrière, ce sont de beaux souvenirs qui reviennent. Voir les photos de mon papa de l’époque, qui lui maintenant est décédé, cela fait bizarre… C’est un peu comme une bouteille à la mer qui revient".

Et quand on lui demande s’il retournerait à cette époque-là s’il pouvait ? "Bien sûr, c’était une autre époque, c’était autre chose, c’était vachement mieux", dit-il avec le sourire.

Ce portefeuille, c’est un vrai trésor qui n’a de valeur que pour lui. Il ne le perdra pas une deuxième fois.