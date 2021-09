Pass sanitaire à Bruxelles: voici les étapes encore nécessaires avant sa mise en application

Après l'accord survenu mardi soir sur le pass sanitaire (ou Covid Safe Ticket), la Région bruxelloise pourrait y recourir à partir du 1er octobre dans l'Horeca, les salles de sport, les discothèques ou les hôpitaux.

Zeynep Balci, porte-parole du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, a été interrogée par Belga. Elle a détaillé les étapes encore nécessaires avant la mise en application du pass sanitaire. "En principe, les règles sanitaires actuelles sont d'application jusqu'à la fin de ce mois", précise-t-elle. "Ce serait donc bien si l'on pouvait faire la jonction en l'introduisant en octobre."

Plusieurs étapes seront toutefois nécessaires:

- L'accord de coopération doit ainsi encore être approuvé en comité de concertation, ce qui devrait être réalisé ce mercredi par voie électronique.

- Ensuite, le Conseil d'Etat doit être consulté, ce qui ouvrira la voie à un débat au parlement bruxellois.

- Il appartiendra ensuite au gouvernement bruxellois de déterminer quels secteurs seront concernés.

L'accord trouvé mardi soir permet aux Régions d'imposer le pass sanitaire aux personnes de plus de 16 ans dans différents secteurs d'activités pour y limiter la propagation du coronavirus. Pour les événements de grande taille, le Covid Safe Ticket reste d'application pour les plus de 12 ans. "L'accord de coopération offre beaucoup d'espace et de possibilités pour discuter de toutes ces choses. Nous allons voir lesquelles nous allons utiliser", a conclu Zeynep Balci.

"Que si les chiffres empirent"

L'élargissement du pass sanitaire dans la capitale ne sera appliqué que si la situation épidémiologique et le nombre de contaminations devait sérieusement se dégrader, a indiqué mercredi le minitre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo) au lendemain d'un accord intervenu entre Fédéral et entités sur le Covid Safe Ticket.



"Nous introduirons le coronapass si et seulement si la situation épidémiologique se détériore sérieusement. Et si et seulement si nous pouvons de la sorte éviter de devoir fermer certains secteurs et activités", a commenté le porte-parole du ministre. Rien ne permet d'affirmer à ce stade que ce coronapass sera appliqué dès le début du mois d'octobre à Bruxelles. "Il doit d'abord y avoir des débats au parlement et les ordonnances doivent aussi être rédigées", ajoute-t-on au cabinet Maron.

Bruxelles est sensiblement en retard en matière de vaccination par rapport aux autres Régions. Le but du pass sanitaire n'est pas d'encourager la vaccination dans la capitale, "mais bien de protéger le secteur horeca et les sports". "Si la vaccination accélère, tant mieux, mais nous voulons surtout éviter de nouvelles fermetures", selon ce porte-parole.

Le ministre-président Rudi Vervoort souligne aussi que l'introduction du pass n'est pas encore une certitude. Mais, "les chiffres ne sont pas bons. Nous devons donc avoir ce moyen à disposition". Si le coronapass est introduit, il appartiendra alors aux exploitants horeca de contrôler les clients lors de leur arrivée dans leur établissement, précise M. Vervoort.