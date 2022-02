Passage au code orange le 18 février: qu'est-ce que ça change?

La baromètre corona passera, comme annoncé cet après-midi, du code rouge au code orange. La date: le vendredi 18 février prochain.

Pour l’Horeca, le passage en code orange signifiera :

- Fin de la fermeture obligatoire à minuit, horaire à nouveau libres

- Fin du port du masque pour les clients (pas le personnel) dans l’établissement et en terrasse (assis et pour les déplacements)

- Fin de la limitation des tables de 6, mais uniquement s’il y accord politique à ce sujet

Le masque ne sera plus obligatoire dans les écoles et dans les commerces pour les enfants de 6 à 12 ans.

Le télétravail n'est plus obligatoire 4 jours par semaine mais il reste recommandé.

Le passage en code orange signifie aussi la réouverture des établissements de nuit (mais aussi congrès et fêtes du personnel) actuellement fermés. Si elle est rendue possible, la réouverture se ferait avec des mesures sanitaires strictes :

- CST obligatoire à l’entrée et tests rapides facultatifs

- Port du masque pour le personnel

- Capacité limitée à 70%

Pour le sport et la culture, assouplissement des jauges de public : actuellement limité à 70% de la capacité maximale, on pourrait monter à 80 voire 90%, en fonction de l’accord final. Le masque n'est plus obligatoire en extérieur mais conseillé en l'absence de distance de sécurité. Pour rappel, les jauges valent uniquement pour les établissements qui ne disposent pas d’un système de ventilation performant.

Le passage en code orange signifierait aussi un élargissement des capacités pour les camps, les stages, les animations socio-culturelles, les conseils d’administration. Ils sont actuellement limités à 80 en intérieur, 200 en extérieur. Ces activités passeraient à au moins 100 participants en intérieur, et n’auraient plus de limites en extérieur.

Le prochain Codeco aura lieu début mars.