Passer de 8% à 15% de déplacements de personnes par les trains: le ministre de la mobilité Georges Gilkinet expose la "Vision 2040"

Selon le ministre de la mobilité Georges Gilkinet (Écolo), il faut augmenter le nombre de personnes présentes dans les trains et le volume de marchandises transportées. "C'est l'ambition pour 2040", dit-il. Cette "Vision 2040" est encore au niveau de document de travail.

Mais l'objectif de cette vision est de passer de 8% à 15% de déplacements de personnes par les trains. Comment faire pour presque doubler ce nombre? "Plus de fréquences de trains", indique le ministre. "Au moins toutes les demi-heures dans toutes les gares et à proximité des grandes villes, quatre par heure." Selon lui, il faut pouvoir abandonner plus facilement sa voiture et ainsi éviter les embouteillages. "En se disant qu'avec le train je suis plus libre qu'en voiture", précise-t-il. "Il faut mobiliser la société pour faire du rail la colonne vertébrale de la mobilité de demain."