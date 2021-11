Un Comité de concertation aura lieu vendredi à 8h, a annoncé le Premier ministre Alexander De Croo jeudi à la Chambre. Celui-ci se penchera sur la situation sanitaire, alors que les contaminations au Covid-19 ont atteint lundi un chiffre record depuis le début de la pandémie avec 23.621 cas. Le regard sera néanmoins tourné vers les hospitalisations et les occupations en soins intensifs.

Cette réunion se tiendra à peine une semaine après le dernier "codeco" à l'issue duquel les ministres des différents niveaux de pouvoir avaient convenu de se revoir... l'année prochaine. Il était alors question d'étendre le port du masque et le télétravail, d'assortir le Covid Safe Ticket d'autres mesures et d'insister encore sur les mesures de précaution.

La politique de test pourrait aussi changer. Aujourd'hui, quand une personne a un contact à risque, elle doit effectuer un test le premier jour et un autre le septième jour. Cela pourrait être modifié. La personne avec un contact à risque pourrait n'effectuer qu'un seul test le cinquième jour. Il s'agirait donc de passer de deux tests à un test pour les cas contacts. "Cela est faisable mais cela demande une implication de la personne qui pendant le temps entre le contact à haut risque et le temps du début des symptômes jusqu'au moment où elle a le résultat doit être en quarantaine. Il faut qu'elle soit bien comprise et bien expliquée et soit aussi remboursée sur le plan professionnel pour ne pas avoir de pertes de revenus", a expliqué Yves Van Laethem. "Si la personne fait la même chose que ce qu'elle faisait avant, ça n'a pas de sens car sinon elle peut transmettre le virus à la communauté. Il faut assortir cela de mesures où l'on convainc la personne. On doit aussi lui permettre de se retirer partiellement de la vie active d'un point de vue financier", ajoute-t-il.