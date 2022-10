Passer l'aspirateur ou utiliser son four, prendre un bain: voici les gestes du quotidien qui consomment le plus et le moins d'énergie

Le prix de l’électricité reste très élevé dans le pays. Avec une consommation moyenne annuelle par ménage de 3 500 kWh, la facture grimpe jusqu’à plus de 2.300 euros par an. D’où la nécessité de mieux gérer sa consommation. Il n’est cependant pas toujours facile de réaliser ce que l’on consomme au quotidien. Que peut-on faire en consommant seulement 1 kWh ?

1 kWh est symbolisé par une unité de mesure qui correspond à la quantité d’énergie produite ou consommée en une heure par une machine d’une puissance de 1000 watts.

Avec 1 kWh, il est possible de faire beaucoup de choses. Tout d’abord en choisissant bien son ampoule :

Une ampoule de 60 W permet d’éclairer pendant 16 h

Une ampoule de 42 W permet d'éclairer 24 h

Une LED de 7 W offre 142 heures de luminosité

Avec 1 kilo Wattheure, il est possible d'utiliser son four pendant 1 h, faire un cycle de lave-vaisselle et utiliser ma machine à café pendant 1 semaine.

Avec 1 KWh, i lest également possible de regarder la télé ou jouer à la console pendant 3 à 8 h en fonction de son équipement. 1 kWh permet également de recharger son GSM pendant 100 h soit 50 cycles de recharge ou encore de passer l’aspirateur pendant 1 h.

Pour se déplacer aussi, il suffit quelques fois de peu pour aller loin. Avec un 1 kWh un vélo électrique peut parcourir 80 à 100 km, un scooter 12 à 25 km et une voiture électrique 5 à 7 km.

À l'inverse, certains gestes quotidiens peuvent coûter cher en énergie. Pour prendre une douche, il faut au minimum 2 kWh et si vous préférez le bain, cela passe à 4 kWh.

Pour le linge, avec 1 kWh, il est possible de faire une lessive, cycle court, mais il faudra 3 kWh pour un cycle de sèche-linge.