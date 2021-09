Patience pour passer son permis, les auto-écoles sont saturées: "De nombreux instructeurs sont déjà full jusque décembre"

C'est une information que vous nous avez faite parvenir via le bouton orange Alerte-nous. Les auto-écoles sont saturées. Il est dès lors impossible de passer son permis de conduire avant des mois. Les centres d'examens sont restés fermés durant de longues semaines à cause de la crise sanitaire. Les retards se sont accumulés. Le permis provisoire a été prolongé quatre fois l'an dernier mais le problème n'est pas réglé pour autant.

Geoffrey, 22 ans, est pressé d’obtenir son permis de conduire. "Plus vite j’aurai le permis, plus vite même pour travailler ce sera plus simple pour moi pour me déplacer, de ne pas devoir compter sur quelqu’un d’autre", souligne le jeune homme.

Et il n'est visiblement pas le seul à vouloir rouler en voiture. Les auto-écoles sont prises d’assaut. "De plus en plus de gens viennent sonner à la porte pour avoir des cours. Malheureusement, on ne peut pas leur en donner", regrette Thierry Michiels, instructeur de conduite à Bruxelles. Il manque en effet de moniteurs pour satisfaire toutes les demandes. "Il faut plus de monde pour pouvoir former plus de monde", souligne-t-il.

De nombreux instructeurs sont déjà full jusque début décembre, fin décembre pour certains d’entre eux

André Bastin, directeur d’une auto-école de la capitale, confirme la longue liste d’attente pour les cours pratiques: "De nombreuses auto-écoles ont 2-3 mois de délai. Donc quand on vient dire qu’on prolonge maintenant certains permis de conduire provisoires de 3 mois, cela va être compliqué. De nombreux instructeurs sont déjà full jusque début décembre, fin décembre pour certains d’entre eux".

Et c’est complet aussi pour l’instant dans les centres d’examens. "Nous sommes complets jusqu’à novembre compris", indique Virginia Li Puma d’Autosécurité. Par contre, elle annonce une bonne nouvelle pour les titulaires d’un permis provisoire qui a été prolongé jusqu’à la fin de l’année. "Ils ont la possibilité de fixer un rendez-vous en priorité pour la période de décembre via notre portail rendez-vous", assure-t-elle. Ils peuvent s’inscrire jusqu’au 24 septembre inclus sur autosecurite.be