Patrick veut résilier un abonnement... qu'il n'a jamais demandé: 3 sociétés de recouvrement de dettes le menacent (vidéo)

Ce soir, après le RTL INFO 19h, le magazine Images à l'appui se penchera sur les méthodes parfois illégales utilisées par certaines sociétés de recouvrement.

Dans le magazine Images à l'appui de ce soir, Patrick témoigne de sa mésaventure. Le Belge avait souhaité résilier un abonnement qu'il n'avait jamais demandé. "Ils m'ont répondu que ce n'était pas possible, ils trouvaient des excuses pour ne pas aller dans mon sens." Pour Patrick, c'est alors le début du calvaire. Comme il refuse de payer, son dossier est transmis à une société de recouvrement. "Les ennuis, ce sont des appels téléphoniques, mais ce sont surtout des mails. C'était régulièrement tous les deux ou trois jours pendant plusieurs semaines. Je me suis un jour fâché. J'ai répondu par mail d'une façon un peu virulente. Ça s'est calmé pendant plusieurs mois, puis une autre société de recouvrement est revenue à la charge. De nouveau, plusieurs mails ont suivi. Maintenant, c'est une troisième société de recouvrement qui vient avec des menaces, en me disant que si je ne paie pas, ça ira au tribunal."

Le Stavelotain comptabilise à ce jour des dizaines de mails et d'appels plus menaçants les uns que les autres. Le plus inquiétant, c'est que la somme réclamée a déjà presque triplé, passant de 92 euros à près de 300 euros. Patrick ne sait plus comment réagir. "Il y a toujours ce stress de se dire: ne vont-ils pas venir une fois pour toutes et m'obliger à payer avec des huissiers?"