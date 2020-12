Pensez à mettre vos pneus hiver: "La météo annonce de la neige"

Ce n’est pas le genre de commerce qui fait normalement le plein durant les fêtes. Et pourtant, les spécialistes en montage de pneus voient leur planning se remplir ces derniers jours. Le passage aux pneus hiver se fait beaucoup plus tard cette année.

Il fait froid, 4 degrés. C’est suffisant pour rendre le pneu hiver efficace, mais pas assez pour frapper les esprits qui ne se réveilleront qu’avec l’arrivée de la neige. "J’ai entendu la météo qui annonçait un petit peu de neige et du temps plus froid, explique une cliente. Comme j’avais le temps aujourd’hui, je me suis dit que c’était le moment."

"Tout de suite ils m’ont reçue, contrairement à l’année passée où j’avais dû prendre rendez-vous longtemps à l’avance, ajoute une autre. Là, je me suis décidée ce matin. J’ai de la chance."

Mais la plupart des gens n’ont pas encore eu ce réflexe. Est-ce dû au télétravail et au manque de mobilité, ou au mois de novembre le plus chaud jamais enregistré? Toujours est-il que les stocks de pneus hiver ne diminuent pas. "J’en ai encore au moins mille pour le moment, détaille Consuela Mariano de Q Team Pointcaré. J’aurais dû être beaucoup plus bas. On est reporté d’un mois ou deux à mon avis."

Pourtant, ce serait dommage d’être surpris sur une route glissante par la neige qu’on annonce dès ce week-end. "En fait, un pneu hiver est plus tendre qu’un pneu été, explique un garagiste. Ce sont toutes les cales qui font l’adhérence sur les routes d’hiver quand il y a de la neige." Le pneu est efficace en dessous de 7 degrés.

Attention si vous trainez encore avant de commander car ici, on vient de passer à deux semaines de délai.