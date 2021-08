Pénurie de personnel chez les traiteurs: le secteur recherche en urgence 900 personnes

Les traiteurs ont redémarré leurs activités. Certains ont un carnet de commandes plein pour plusieurs mois, mais ils doivent refuser des demandes, faute de personnel. Le secteur recherche en urgence 900 personnes.

Le travail peut reprendre en salles et en cuisine. Premier mariage pour un traiteur de Ransart le 4 septembre. Il y aura 105 convives mais il manque des effectifs. Sur 5, 2 personnes font défaut. En salle, il va falloir s'adapter. "Ceux qui faisaient la cuisine font peut-être un peu de salle et inversément pour dire de pouvoir pallier à ce manque de personnel", indique Aurélie Germaux, co-gérante d'un restaurant-traiteur.

Dans les cuisines d'un autre traiteur, il y a une nouvelle. Zoé, 18 ans. Les jeunes arrivent accueillis à bras ouverts. "Je ne pensais pas du tout trouver si vite. Je pensais justement que les traiteurs avec la pandémie n'allaient pas recruter autant. On a des week-ends fort chargés donc c'est bien, il y a du boulot donc c'est une bonne chose", confie-t-elle.

Son patron organise 25 événements en septembre. Il a dû refuser 2000 couverts car il manque certains jours 10 personnes. "On est sous pression à cause des demandes. Bientôt, on aura de très gros événements. On va prendre des écoles en renfort car il y a un manque de personnel. Cela fait très peur pour la suite", explique le traiteur Alexandre Castiau.

Il y a 900 postes à pourvoir dans le secteur. Un casse-tête car ça ne s'improvise pas. "On ne peut pas former un restaurateur ou un traiteur en 3 jours mais par contre on pourrait suggérer au Forem d'organiser des formations spécifiques pour par exemple apprendre à accueillir les clients, débarrasser les assiettes ou dresser des tables", ajoute Luc Marchal, le vice-président de la Fédération Horeca Wallonie. Il y a aussi des qualités à avoir comme la présentation, la ponctualité et bien sûr le sens du service.