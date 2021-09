Permis accordé pour une nouvelle gare des trains à Ciney

(Belga) La Région wallonne a accordé à la SNCB un permis pour construire une nouvelle gare à Ciney, a communiqué la Ville lundi.

"En date du 26 août dernier, le fonctionnaire délégué de la Région wallonne a décidé d'octroyer à la SNCB un permis en vue de démolir et de reconstruire le bâtiment de la gare de Ciney", a informé lundi le bourgmestre de Ciney Frédéric Deville. Le collège communal a apprécié de manière contrastée l'obtention du permis. Il avait remis un avis défavorable et a regretté que le fonctionnaire délégué de la Région wallonne n'ait pas suivi sa demande d'augmenter les dimensions de la salle des pas perdus. "Il n'y a pas eu de compromis non plus quant à la nécessité de laisser les sanitaires ouverts de 22h00 à 05h00", a souligné l'échevin de l'Urbanisme Guy Milcamps. Le souhait de placer une fontaine sur la nouvelle esplanade n'a pas non plus été retenu. Le permis a cependant été accompagné d'une série de conditions. Parmi celles-ci, le nouveau bâtiment devra parfaitement s'intégrer dans l'espace environnant. L'aspect historique des lieux devra également être respecté: les abris destinés aux vélo et autres coursives bardés de tôles perforées seront dès lors agrémentées d'illustrations de l'ancienne gare et autres références historiques. Une horloge devra également être apposée sur la façade du bâtiment. "La SNCB devra prendre en charge les aménagements de la nouvelle esplanade et de ses abords, jusqu'à la limite de la voirie. Ces nouveaux aménagements (...) prévoient également du mobilier urbain de qualité (éclairage, bancs, ?)", a conclu la ville de Ciney dans son communiqué. (Belga)