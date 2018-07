Perturbations au TEC: le ministre-président, Willy Borsus, veut en finir avec "cette culture de la grève" (vidéo)

Après des incidents survenus jeudi en raison de la vague de chaleur qui touche la Belgique, les chauffeurs de bus du Tec Liège-Verviers ont décidé de faire grève.

Les travailleurs aimeraient pouvoir rouler dans des véhicules disposant de climatisation. Plusieurs réunions ont donc eu lieu durant la journée entre les responsables de la société publique de transport de la région wallonne et les syndicats.

Un accord a été trouvé entre les deux parties en fin d'après-midi. Les piquets de grève installés par la CGSP depuis vendredi matin sur le site du dépôt de Robermont, soit le plus important de la région, ont été levés aux alentours de 16h00.

"Les chauffeurs sont en train d'être rappelés pour qu'ils puissent être répartis sur les différentes lignes. Ils peuvent donc reprendre le travail", a précisé Carine Zanella, la porte-parole du Tec Liège-Verviers. "Un bus sur cinq circulera pour la fin de la journée. Samedi, l'activité se poursuivra normalement", a confirmé la porte-parole.





"Je veux un service continu"



De son côté, le ministre-président Willy Borsus a dénoncé cette grève qu'il estime illégitime. "Je suis très fâché par rapport à cette grève. C'est une grève sauvage, qui se prolonge avec un piquet de grève qui bloque le dépôt de Robermont et empêche celles et ceux qui veulent travailler. Bien sûr, les conditions de travail sont difficiles, elles le sont pour une série de professions comme les infirmiers, les agriculteurs, les éboueurs et beaucoup d'autres. Elles le sont aussi dans les bus. Mais nous avons un programme d'achats de bus en cours, avec, notamment des meilleures conditions pour les usagers mais aussi les chauffeurs", nous a-t-il assuré.

Selon lui, la grève n'est pas le meilleur moyen de dénoncer des conditions de travail. "Il faut arrêter cette culture de la grève, j'en ai assez, on ne peut pas prendre les usagers en otage de cette façon-là, chaque fois qu'il y a une difficulté, chaque fois qu'il y a question. Je veux un service continu, il est en préparation et il va être mis en oeuvre. Et je veux qu'on privilégie le dialogue évidemment. Quand il y a un problème, une question, on se parle, on ne bloque pas tout", s'est-il exclamé.