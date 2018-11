Perturbations du réseau TEC ce jeudi: des chauffeurs CGSP pourraient participer à une manifestation

Une journée d'action contre la réforme des APE (Aides à la promotion de l'emploi) aura lieu jeudi. Le syndicat socialiste CGSP y participera et a décidé de couvrir les agents des TEC qui souhaiteront s'y joindre. Dès lors, on peut redouter que des chauffeurs de la compagnie de transport public ne seront pas présents à leurs postes jeudi, ce qui entraînera une diminution du nombre de bus en circulation, annonce les TEC par communiqué. La réforme des APE doit entrer en vigueur le 1er janvier, avec une période transitoire prévue jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard.





La réforme des APE

Instauré en 2002 pour soutenir l'embauche des demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs publics (communes et CPAS essentiellement), par de nombreux employeurs du secteur non-marchand (action sociale, emploi-formation, ...) et de l'enseignement, le système des points APE (3.093,7 euros par point en 2018, avec réduction de cotisations sociales et patronales) bénéficie actuellement à plus de 60.000 travailleurs et 4.000 employeurs. "L'objectif de cette réforme est vraiment de tendre vers plus de simplification, d'efficacité, de transparence et d'équité tout en garantissant une maitrise budgétaire. Nous sommes loin du bain de sang social prédit par certains qui aiment à jouer sur les peurs", a déclaré le ministre wallon Pierre-Yves Jeholet qui porte le projet.