Perturbations sur le rail ce matin: "Encore une journée qui commence très bien :-( :-( :-("

Plusieurs trains étaient retardés ce matin et, ce qui n'arrange pas l'humeur de certains navetteurs, l'application pour smartphone qui informe sur les horaires se trouvait... en panne. Une personne nous avait envoyé vers 8h, via le bouton orange Alertez-nous, une photo d'un panneau d'informations à la gare du Midi avec ce message: "Voilà encore une journée qui commence très bien pour nous les voyageurs de la SNCB à Bruxelles-midi ;-( :-( ;-(". Un autre voyageur, situé sur les quais à Nivelles, nous informait de gros retards vers Bruxelles.

Sur son compte Twitter, la SNCB confirme la panne de son application: "L'exactitude de l'information dans le planificateur d'itinéraire de l'application et du site web SNCB ne peut être garantie pour le moment", renseigne-t-on. Quant aux perturbations sur le réseau, elles étaient causées par un heurt de personne survenu vers 6h20 entre Malines et Kontich, interrompant la circulation, et ayant des répercussions sur les trains de l'axe Nivelles-Bruxelles notamment. Le trafic entre Malines et Kontich a pu reprendre peu après 8h mais d'importants retards persistaient encore vers 9h30.