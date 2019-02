Peste porcine en Wallonie: la détention du propriétaire d'un terrain de chasse prolongée

La chambre du conseil d'Arlon a confirmé, vendredi, pour un mois, le mandat d'arrêt du second inculpé dans le cadre de l'instruction judiciaire concernant le dossier de la peste porcine africaine, a indiqué le parquet du Luxembourg. Mardi, le mandat d'arrêt de l'autre inculpé dans cette affaire avait aussi déjà été confirmé.



Jusqu'à présent, les autorités judiciaires se sont montrées très discrètes et le parquet, sur injonctions de la juge d'instruction en charge du dossier, n'a pas encore révélé les motifs d'inculpation et de mise sous mandat d'arrêt des deux hommes dont l'identité n'a pas été donnée officiellement.Ceux-ci ont été placés sous mandat d'arrêt la semaine dernière et ont été entendus dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite de la découverte du virus de la peste porcine africaine sur des sangliers, en Gaume, dans la région d'Etalle en septembre dernier. Le parquet du Luxembourg, dans le volet judiciaire, avait mis le dossier à l'instruction.Plusieurs perquisitions ont également été menées la semaine dernière. Selon des informations qui ont circulé dans la presse, les inculpés sont respectivement garde de chasse privé et gestionnaire de chasse.