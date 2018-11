Peste porcine: la conséquence inattendue sur… les sapins de Noël

Votre sapin de Noël ne viendra peut-être pas des Ardennes cette année... La faute à la peste porcine.



Jonathan Rigaux, le président de l'union ardennaise des pépiniéristes, explique les conséquences du virus sur la production et la vente de sapins de Noël.

"La zone étant réduite, l’impact est minimisé dans la récolte de sapins de Noël. Cela dit une partie des sapins de Noël se trouve bien dans la zone d’interdiction. Donc certains producteurs ne pourront pas récolter leurs sapins de Noël. Par contre, il y a un impact au niveau commercial qui est beaucoup plus clair. On a des fleuristes ou des jardineries qui ne prennent pas leurs commandes cette année. A titre personnel, j’ai deux clients fleuristes qui m’ont dit qu’ils ne prendraient pas de sapins cette année. Ces clients nous ont d’abord interpellés par téléphone pour savoir s’il y avait un risque sanitaire, on a répondu que non bien évidemment. Mais les gens in fine n’ont pas pris leurs commandes et ont préféré se diriger vers d’autres fournisseurs dans le nord du pays", a-t-il confié à Jean-François Six.

À propos de l'épidémie de peste porcine, elle n'a pas encore atteint son pic. Sur les 275 carcasses de sangliers analysées, 159 se sont révélées positives au virus. Un virus dont l'origine reste inconnue. Des clôtures sont encore en cours d'installation pour éviter sa propagation.