3 nouveaux cas de peste porcine confirmés en Wallonie: "Ce n''est pas une surprise, on en aura d''autres"

On n'en a pas fini avec la peste porcine. Trois nouveaux cas ont été signalés aujourd’hui sur trois sangliers. Pour le moment pas de changement dans les mesures de protections qui ont mises en place. Une nouvelle réunion de crise est prévue pour le début de la semaine prochaine. Pour rappel, deux cas de peste porcine africaine avaient déjà été détectés en Wallonie jeudi dernier, sur le territoire de la commune d'Etalle en province du Luxembourg, chez des sangliers retrouvés morts.

Des échantillons de trois nouveaux sangliers potentiellement porteurs de la peste porcine africaine étaient en cours d'analyse. Le ministre wallon de l'Agriculture, René Collin, a finalement affirmé que ces trois nouveaux cas étaient confirmés. Cela porte à 5 le nombre de sangliers infectés.

Les deux premiers cas de peste porcine africaine avaient été détectés en Wallonie jeudi dernier, sur le territoire de la commune d'Etalle en province du Luxembourg, chez des sangliers retrouvés morts. Les trois nouveaux cas ont été détectés dans cette même zone.





"Cerner la zone infectée"



"Ce n'est pas une surprise d'avoir trois cas supplémentaires, on en aura d'autres", explique René Collin au micro de Mathieu Langer et de Benjamin Vankelst pour RTL Info. "La priorité est de cerner la zone infectée", continue le ministre.

Début de semaine prochaine, René Collin devrait donc annoncer des mesures "plus restrictives au niveau de la circulation en forêt". "Bien entendu, on interdit tout acte de chasse jusqu'au 15 octobre au moins", précise le ministre qui appelle à la prudence. "Je demande de ne pas organiser des trails et joggings, ni de faire du bruit en forêt".

Les pays limitrophes ont été informés des cas de peste porcine détectés en Belgique. La maladie non contagieuse pour l'homme, se transmet d'un animal à un autre mais peut également se disséminer par des mouvements de véhicules et de personnes en provenance de zones infectées, ou par l'intermédiaire de denrées alimentaires.