Petit rappel: l'autoroute E42 fermée plusieurs jours à Manage pour des travaux

Un petit rappel au cas où vous l'auriez oublié. C'est à partir de ce samedi midi que l'autoroute E42 est fermée à hauteur de Bois d'Haine (Manage) en direction de Mons. La durée de fermeture prévue est de six jours. Des travaux sont réalisés afin de renouveler le revêtement des voies en amont du pont de La Louvière, annonce la Sofico. Ces travaux permettront de finaliser la réhabilitation du pont qui supporte les voies de l'autoroute E42/A15 vers Mons. L'ouvrage devrait être à nouveau ouvert au trafic le jeudi 11 avril.



La Société de financement complémentaire des infrastructures assure que "cette fermeture exceptionnelle s’effectue pendant les vacances de Pâques, période pendant laquelle le trafic est moins conséquent, afin d’impacter le moins possible la circulation".



Pendant ces six jours de travaux, deux déviations seront mises en place via l'A501 et l'autoroute E19/A7.



Le chantier du pont de La Louvière a débuté en avril 2015. Il prévoyait l'enlèvement de peinture amiantée, le renforcement de la structure métallique du pont et la reconstruction d'une nouvelle dalle de tablier de l'ouvrage d'art.