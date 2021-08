Peut-on déjà mesurer les effets du réchauffement climatique en Belgique?

En Belgique, peut-on déjà mesurer concrètement les effets du réchauffement climatique ? Pour établir un lien entre un phénomène extrême et ce réchauffement, il faut une répétition dans la durée. C'est le cas des vagues de chaleur observées ces dernières années.

Cinq jours consécutifs au-delà de 25 degrés, dont trois jours avec 30 degrés. La canicule, même cette année, on y a eu droit. Mi-juin à Liège, Anvers et dans le Limbourg. Elles sont beaucoup plus fréquentes qu’avant. "On ne peut faire un lien que quand il y a une augmentation de la fréquence d’un phénomène, explique Sébastien Doutreloup, climatologue à l’Université de Liège. Donc ici, on a cette augmentation de fréquence avec les canicules parce que depuis 2015, on en a minimum une par an, alors qu’avant, c’était une tous les quatre ans. On voit justement ce changement dans les statistiques."

Les températures minimales la nuit en hausse, un enneigement de plus en plus faible en hiver… Autant de tendances elles aussi statistiquement récurrentes. Quant aux pluies torrentielles de la mi-juillet, elles sont hors normes. Le lien direct avec le réchauffement climatique n’est pas encore scientifiquement possible. En revanche, le caractère stationnaire de ces précipitations exceptionnelles pourrait s’expliquer par un affaiblissement des vents d’ouest, lui-même causé par un réchauffement au niveau des pôles nord et sud, beaucoup plus rapide que le réchauffement à l’Equateur. "La différence de température entre les pôles et l’Equateur, c’est justement ça qui caractérise la force des vents d’ouest. Mais si les pôles se réchauffent plus vite que l’Equateur, évidemment cette force diminue, donc la puissance des vents d’ouest diminue aussi, ce qui fait qu’un même type de temps sur l’Europe va rester beaucoup longtemps que dans le passé."

Plus de jours sans pluie, plus de sécheresse sont aussi des tendances qui se marquent et que les statistiques confirmeront peut-être dans les années à venir.