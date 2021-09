Peut-on dépasser les dates de péremption? Ce qu’il faut savoir avant de jeter des aliments

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, un nouveau pictogramme va faire son apparition sur différents produits. Un logo qui nous incitera à ne pas forcément jeter la nourriture tout de suite (dans certains cas) même si la date de péremption est dépassée.

Sur les emballages des denrées alimentaires, il existe deux types de dates de péremption: "A consommer jusqu'au..." (pour les viandes, poissons ou certains produits frais) et "A consommer de préférence avant..." (la date garantit ici la qualité optimale du produit, mais celui-ci peut encore être consommé après).

3 Belges sur 4 ne font pas la différence entre les deux types de date de péremption. Ces mentions se trouvent souvent de l'autre côté de l'emballage, ce qui peut compliquer la tâche du consommateur. Alors la société "To good to go" lance un nouveau pictogramme pour encourager les consommateurs à voir, sentir et goûter avant de jeter la nourriture qui peut encore être consommée.

"Chaque personne en Belgique jette l'équivalent de 39kg par an et c'est souvent dû à une mauvaise interprétation des dates de péremption", explique Sien Van Den Broeke, spécialiste en impact social.

La campagne pour sensibiliser les consommateurs à la possibilité de consommer certains produits périmés est soutenue par l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. "Il est important de bien conserver les produits. Après on peut goûter, observer et sentir. A partir de là, on peut estimer si les produits peuvent encore être mangés après la date de péremption", ajoute Hélène Bonte, la porte-parole de l'Afsca.

Le logo plus clair?

Reste à savoir si ce nouveau pictogramme aura un effet sur les clients dans les supermarchés. Selon une étude de Test-Achats, 7 Belges sur 10 pensent qu'un logo est plus clair qu'un texte.

"C'est un pas dans la bonne direction selon nous. Evidemment, il faudra évaluer les effets de cette campagne sur le comportement des consommateurs. On sait qu'il y a des discussions au niveau européen pour revoir ces dates, le libellé, le visuel,... Cela peut être un élément intéressant qui va participer à la réflexion dans ce cadre-là", déclare Julie Frère, la porte-parole de Test-Achats.

Le nouveau pictogramme apparaîtra dans un premier temps sur plus de 200 produits de 14 marques différentes.