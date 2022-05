RTL Info répond à vos questions ! Celles que vous nous posez via le bouton orange Alertez-nous et sur nos réseaux sociaux. Vous avez été plusieurs à nous interroger à propos du contrôle technique, un passage obligatoire et pourtant certains sont en retard ! Mais peut-on être sanctionné si on est en retard de contrôle technique ?

En cas de retard, vous risquez effectivement des sanctions financières, un peu plus de 8 euros le premier mois. Et ces amendes vont augmenter au fur et à mesure que les délais de retard s'allongent. Les convocations sont envoyées plusieurs semaines à l'avance. Mais il est vrai qu'une lettre peut toujours se perdre durant l'envoi. Sachez que l'Autosécurité rappelle que ces convocations, ce n'est qu'un rappel. Vous devez connaître la date d'échéance de votre contrôle technique. C'est indiqué directement sur le certificat.

Et si vous avez votre rendez-vous après la date d'échéance parce que les centres sont un peu débordés - c'est le cas pour le moment - sachez que vous pourrez éviter les sanctions.

Peut-on utiliser son véhicule en cas de retard de contrôle technique ?

Dans ce cas-là, vous êtes en infraction et la police peut vous verbaliser si elle vous contrôle. Sachez, par contre, qu'elle se montre tolérante si votre véhicule est en bon état et que vous avez rendez-vous quelques jours après. Par contre, si votre véhicule présent des soucis sérieux et que vous êtes en retard de plusieurs mois, voire de plusieurs années, dans ce cas-là, elle peut soit immobiliser votre véhicule, ou bien vous forez à la suivre jusqu'à l'Autosécurité.

En cas d'accident, notre assurance peut-elle refuser d'intervenir ?

Votre assurance peut tout à fait refuser d'intervenir, s'il y a un lien entre la cause de l'accident et un défaut du contrôle technique. Par exemple, un problème aux phares ou aux freins. Je vous rappelle que ce passage au contrôle technique est obligatoire, dès que le quatrième anniversaire de votre voiture se rapproche. Après quoi, vous devrez y retourner tous les ans, ou tous les deux ans.