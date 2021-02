Peut-on se soigner grâce à internet? Les pharmaciens mettent en garde

Nicolas Echement, le président de l'Association des unions des pharmaciens, était l'invité du RTL INFO Bienvenue. Il répondait aux questions d'Antoine Schuurwegen.

Chercher des informations médicales sur internet, ce n'est pas forcément une bonne chose ?

"Internet est un outil formidable, il y a toute une série d'informations, dans un tas de domaines. Mais il faut faire attention aux données qu'on y trouve. Il n'y a pas toujours une information vérifiable ou fiable. On y trouve aussi parfois des fake news et quand cela concerne la santé, c'est important d'avoir la bonne information".

Que penser de la tendance à entrer ses symptômes dans un moteur de recherche pour savoir de quelle pathologie on souffre ?

"Cela peut être dangereux. Un médicament n'est pas une scie sauteuse. Quand on parle d'un médicament, il faut faire attention à la manière dont on le prend, à ses contre-indications etc. et à ce niveau, les informations trouvées sur internet ne sont pas toujours correctes".

Pour discerner le vrai du faux, le pharmacien a donc un rôle à jouer. Des professionnels qui sont aussi disponibles, par téléphone et sur le web.

Nicolas Echement pointe aussi le danger d'acheter des médicament sur internet : "Il n'y aucune garantie sur la qualité des produits". Prudence également avec les compléments alimentaires: "Certains peuvent interagir avec des médicaments ou avoir des effets néfastes en fonction de la manière dont on les prend", dit-il.

