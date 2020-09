PGA - Bryson DeChambeau remporte l'US Open, Thomas Pieters termine 23e et Thomas Detry 49e

(Belga) L'Américain Bryson DeChambeau a remporté dimanche le premier Majeur de sa carrière. Le Californien de 27 ans a dompté ses adversaires et le piégeux parcours de Winged Foot lors de la quatrième et dernière journée, dimanche à Mamaroneck. Il a terminé avec six coups d'avance sur son plus proche concurrent, son compatriote Matthew Wolff, leader à l'entame de l'épilogue. Thomas Pieters et Thomas Detry ont tous les deux connu une moins bonne journée, terminant respectivement aux 23e et 49e place de cette deuxième levée du Grand Chelem, dotée de 12,5 millions de dollars..

Dimanche, DeChambeau a joué 67, trois coups sous le par, grâce à un eagle, deux birdies et un bogey. Avec un total de 274 coups, il est le seul golfeur à avoir terminé sous le par (-6). En effet, Matthew Wolff, leader dimanche matin, a rendu une carte de 75 coups (+5) après cinq bogeys et un double bogey pour un seul eagle. Il termine en égalant le par avec 280 coups. Le Sud-Africain Louis Oosthuizen a terminé 3e avec un total de 282 coups. DeChambeau, qui succède à Gary Woodland au palmarès, devient le troisième joueur après les légendaires Jack Nicklaus et Tiger Woods à être sacré dans ce Majeur après s'être également adjugé les championnats universitaire (NCAA) et de golf amateur en 2015. Les deux Belges ont reculé de plusieurs places dimanche. Onzième dimanche matin, Thomas Pieters a glissé à la 23e place après avoir joué en 77 (+7) à la suite d'un double bogey et cinq bogeys. L'Anversois de 28 ans a ponctué son tournoi avec un total de 290 coups, à seize longueurs de DeChambeau. Quant à Detry, il a glissé de la 27e à la 49e place après sa moins bonne journée, ponctuée en 81 coups (+11). Outre deux birdies, il a signé cinq bogeys et quatre doubles bogeys, terminant avec 297 coups. Malgré ce dimanche en mode mineur, Thomas Pieters et Thomas Detry, pour sa première participation à un tournoi du Grand Chelem, ont marqué l'histoire du golf belge, devenant les deux premiers représentants noir-jaune-rouge à franchir le cut d'un tournoi Majeur. (Belga)