PGA - Les Belges perdent du terrain à l'US Open, Matthew Wolff s'échappe

(Belga) Thomas Pieters a reculé de la septième à la onzième place de l'US Open de golf à l'issue d'un troisième tour bouclé en 73 coups, trois au-dessus du par, samedi, sur le parcours de Winged Foot à Mamaroneck. Thomas Detry, auteur d'un tour en 74 coups, est passé de la 22e à la 27e place. L'Américain Matthew Wolff a pris la tête de cette deuxième levée du Grand Chelem, dotée de 12,5 millions de dollars.

Pieters a inscrit deux birdies et cinq bogeys sur sa carte. L'Anversois de 28 ans a manqué six putts de trois mètres ou moins. Au classement, il compte huit coups de retard sur Matthew Wolff auteur d'un tour en 65 coups. L'Américain de 21 ans s'est échappé au classement. Il compte deux coups d'avance sur son compatriote Bryson DeChambeau. Le Sud-Africain Louis Oosthuizen suit à quatre coups. Detry a commencé par deux bogeys puis a réussi quatre birdies. Mais comme beaucoup d'autres participants, il a connu des problèmes aux six derniers trous, devant inscrire cinq bogeys sur sa carte. Leader après le deuxième tour, l'Américain Patrick Reed a concédé six bogeys et un double bogey lors des neuf derniers trous. Il partage la 11e place avec Pieters. . Classement après le 3e tour (par 70) 1. Matthew Wolff (USA) 205=66-74-65 -5 2. Bryson DeChambeau (USA) 207=69-68-70 3. Louis Oosthuizen (AfS) 209=67-64-68 4. Hideki Matsuyama (Jap) 210=71-69-70 . Xander Schauffele (USA) 210=68-72-70 . Harris English (USA) 210=68-70-72 7. Rory McIlroy (IdN) 211=67-76-68 8. Zach Johnson (USA) 212=70-74-68 . Viktor Hovland (Nor) 212=71-71-70 . Rafael Cabrera Bello (Esp) 212=68-70-74 11. Thomas Pieters (Bel) 213=66-74-73 ... 27. Thomas Detry (Bel) 216=71-72-73 (Belga)