Le Conseil national de Sécurité (CNS) s’est réuni ce mercredi. A l’issue de celui-ci, les autorités ont annoncé les modalités de la deuxième phase du déconfinement prévue à partir de lundi prochain, le 18 mai. Les musées et infrastructures d'intérêt culturel pourront à nouveau ouvrir leurs portes à partir de lundi, a annoncé ce mercredi la première ministre Sophie Wilmès. Pour cela, ces établissements doivent prévoir une billetterie accessible en ligne ou par téléphone afin d'éviter les files. Des dispositions doivent être prévues pour éviter l'afflux massifs de clients. Les bibliothèques et parcs animaliers peuvent également rouvrir aux mêmes conditions. "C'est très difficile de déconfiner le secteur culturel. Car par nature, la culture est quelque chose où l'on partage et rassemble les personnes", a indiqué la Première ministre.

Fermés depuis le 14 mars, les musées wallons, flamands et bruxellois n'ont pas attendu les recommandations du gouvernement fédéral pour établir un plan de sortie du confinement. Une note nationale dans laquelle le secteur s'engage à respecter les mesures sanitaires indispensables à une réouverture a notamment été établie.

Tout comme dans les magasins, la distanciation sociale sera de mise et un visiteur par dix mètres carrés sera autorisé. Pour limiter le flux de visiteurs, des créneaux horaire seront organisés et les réservations préalables fortement recommandées. Des "équipements de sécurité et sanitaires nécessaires", tels que du gel hydroalcoolique, seront fournis.

Les visites de groupe resteront proscrites dans un premier temps.

Un parcours unidirectionnel pourra également être prévu pour éviter les croisements. Ces mesures seront adaptées et complétées par chaque musée. Clément Lalot, directeur de Musées et Société en Wallonie, conseille dès lors aux amateurs de se renseigner sur le site de chaque musée. "Certains vont par exemple imposer le port du masque ; pour d'autres, il sera recommandé mais pas obligatoire." Ces mesures exigent du temps pour être mises en place techniquement. C'est pourquoi toutes les institutions ne seront pas capables de rouvrir immédiatement. L'association Musées et Société en Wallonie a reçu une confirmation de réouverture de la part de 30 à 40 musées dans les deux prochaines semaines. Brussels Museums parle, de son côté, de la réouverture d'une trentaine de musées bruxellois dès la première semaine.

Selon Clément Lalot, cette réouverture est avant tout symbolique. Le directeur de Musées et Société en Wallonie veut avant tout redonner accès à la culture mais n'espère pas de rentrées financières comparables à celles d'avant la crise. "C'est sûr qu'on ne va pas voir des files comme il y en avait chez Ikea cette semaine. "

Les musées wallons parient sur un tourisme plus local pour la reprise, tout comme les musées bruxellois. "L'idée sera de redécouvrir nos propres trésors", selon Jérôme Bruyère, chargé de communication pour Brussels Museums.