PHASE 3 - LE DIRECT: Tarkan rouvre son restaurant à minuit à Charleroi, course contre la montre pour un café bruxellois

La Belgique entre ce 8 juin dans la troisième phase de son déconfinement, marquée par le retour des excursions dans le pays, la réouverture des cafés et restaurants ainsi que des salles de sport, l'élargissement de la "bulle" de personnes avec qui un contact rapproché est autorisé et de nouvelles rentrées scolaires. Nos journalistes sont ce matin sur le terrain pour vous faire vivre au plus près cette 3e phase du déconfinement.

PHASE 3 : le rappel de tout ce qui change

LE DIRECT

Réouverture dès minuit pour un restaurant à Charleroi

Après 3 mois de fermeture, Tarkan Karasular ne tenait plus. Il a rouvert son restaurant cette nuit, de minuit à 1h du matin. Un service très court, pour respecter la charte qui s’applique à tous les restaurants dès ce lundi.

Notre journaliste Julien Crête était sur place. Il a recueilli les impressions des premiers clients. "Cela fait super plaisir de pouvoir ressortir, pouvoir manger un bon morceau de viande et partager ces moments qu’on avait presque oublié avec ces amis", a déclaré l’un d’entre eux. "A minuit, on était au taquet devant la porte, on attendait", a confié une cliente. Le restaurant normalement peut accueillir 200 couverts, dorénavant ce sera 100. 1m50 entre les tables et le masque pour le personnel.

Un café bruxellois rouvre après une course contre la montre: "On est content du résultat"

A Bruxelles, notre journaliste Sébastien De Bock s'est rendu dans un café bruxellois, Le Walvis rue Antoine Dansaert. Après une course contre la montre, les patrons sont prêts à accueillir les clients. "On attend les clients avec impatience. Il reste énormément de choses à faire qu’on a un peu oublié en deux mois de temps, mais on est prêt pour accueillir nos clients qui nous ont manqué", a confié Senem Onal, gérante du Walvis. "On a dû mesurer les tables ces trois derniers jours et pousser un peu les murs pour pouvoir assurer les 1m50. On a dû revoir la terrasse mais on est content du résultat. C’était un gros travail, un contre la montre." D'autres cafés vont également rouvrir et un peu plus tard des restaurants dans la mesure du possible. Tous les établissements horeca ne pourront pas rouvrir, ou peut être pas aujourd'hui.

Les salles de sport ouvrent leurs portes: "Important de reprendre dès le premier jour"

Les salles de sport rouvrent aussi ce lundi. Notre journaliste Gautier Falque était entre les haltères et les tapis de course à la salle O'smoz Fitness à Ohey, dans la province de Namur, où des mesures sanitaires très strictes sont évidemment en place. Benjamin était le premier sportif à s’être rendu dans cette salle. Il a livré à notre micro ses premières impressions. "C’était très important de reprendre dès le premier jour. Cela faisait deux mois et demi qu’on était à l’arrêt. On s’est adapté en allant s’entraîner à l’extérieur mais ça ne remplace pas une salle", a-t-il souligné. Il a dû réserver sa séance d’une heure et demi, une mesure de sécurité. "On doit s’adapter, ce sont les mesures, il faut les respecter." Les cours collectifs reprendront mercredi. Ils seront dans cette salle limités à 9 personnes.

Une nouvelle rentrée des classes

Ça y est, toutes les classes de maternelles et de primaires peuvent accueillir les enfants. Une reprise facultative, chaque école met en place ses propres modalités.

"Les directeurs s'en sortent. Nous sommes prêts à accueillir tous les enfants. Nous sommes même impatients", a déclaré Ghislain Maron, le président de l'AIDE, Association inter réseaux des directeurs d'écoles fondamentales. La rentrée est un peu en ordre dispersé? "Nous faisons ce que nous pouvons et j'espère que les écoles vont pouvoir résoudre leurs problèmes. Il est important pour les enfants de pouvoir rentrer après deux mois sans école. Ceux qui ont retrouvé l'école sont contents. La bulle de contact fonctionne, mais il faut trouver des aménagements pour que les différentes bulles ne se mélangent pas."

Notre journaliste Marc Demoustiez s'est par exemple rendu ce lundi matin à l’école Place Bois Renaud, à Pont-à-Celles, où la rentrée a été tardive. Dans cet établissement, toutes les primaires et maternelles rentrent en même temps. 45 enfants sur 90 devraient être présents. La commune n’avait au départ pas voulu organiser une rentrée avant septembre, mais a changé d’avis étant donné que les règles de distanciation sociale sont à présent allégées.