Philippe demande pourquoi il doit rester confiné alors qu'il a déjà eu le coronavirus: voici la réponse

Le coronavirus en Belgique et les mesures de confinement qu'il a provoquées suscite de nombreuses questions au sein de la population. Vous êtes nombreux à nous transmettre vos interrogations via notre bouton orange Alertez-nous. Philippe nous a demandé s'il pouvait se soustraire aux règles de confinement car il a eu le coronavirus et en a guéri après deux semaines. "Je ne peux plus l'attraper ni être contagieux selon les médecins. Pourquoi devrais-je rester confiné?", nous a-t-il demandé.

On ne sait pas encore si quelqu'un qui a fait la maladie est incapable de rester porteur du virus

Nous avons interrogé Yves Van Laethem, infectiologue au CHU Saint-Pierre de Bruxelles. Comme chaque soir, il était invité dans le RTL INFO 19H ce dimanche

"Une première petite raison c'est qu'on n'est pas sûr à 100% qu'une personne qui a fait la maladie ne puisse pas la refaire. Mais c'est une minorité des cas. Une bonne raison c'est que le taux d'anticorps que l'on va produire va varier d'une personne à l'autre et on ne sait pas encore si quelqu'un qui a fait la maladie est incapable de rester porteur du virus. C'est-à-dire qu'il ne serait plus malade, mais le virus ferait un ricochet par son pharynx pour toucher d'autres personnes. Il pourrait donc jouer encore un rôle dans la transmission", a réagi Yves Van Laethem.

"Et la meilleure raison, je pense, c'est la solidarité sociale. Nous sommes tous des maillons d'une cote de maille qui a été tricotée par le gouvernement, je pense adéquatement. Trop tard ou trop tôt, on peut en discuter. Si les gens sortent de cette cote de maille parce qu'ils ont fait la maladie, ils vont donner un mauvais signal. Un mauvais signal que personne ne va comprendre, et ce n'est pas le moment d'avoir ce genre de situation", a ajouté l'infectiologue.