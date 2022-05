Philippe Geluck sur la suspension du nouvel album de Lagaffe: "Je ne veux pas qu'on dessine le 'Chat' après ma disparition"

Les éditions Dupuis ont confirmé lundi au cours d'une audience en référés devant le tribunal de première instance de Bruxelles qu'elles interrompaient la prépublication des gags du dernier album de Gaston Lagaffe. Elles avaient annoncé en mars dernier avoir confié la poursuite de cette série chère à Franquin au Canadien Delaf (Marc Delafontaine de son vrai nom).

Isabelle Franquin, la fille du créateur du héros débonnaire, considérait ce projet comme "illégal" et avait exigé la "suspension, urgente et provisoire, de toute prépublication, promotion ou diffusion des nouveaux gags".

Philippe Geluck, était l'invité du RTL INFO 13 heure pour réagir à ce nouveau rebondissement. "La norme devrait être qu'on ne reproduise pas l'univers d'un dessinateur ou d'un artiste en général après sa disparition. Aurait-on pu imaginer que quelqu'un après la mort de Picasso se dise oui, je vais continuer à faire des tableaux de Picasso. Ce n'est pas possible !"

L'auteur du 'Chat' est allé plus loin sur la question puisqu'il ne veut pas que son œuvre soit reprise après sa mort : "Moi, je dis 'non'! Je ne veux pas qu'on dessine le 'Chat' après ma disparition. J'en aurai fait tellement avant que ça suffira comme ça." Et d'ajouter non sans humour: " J'ai trop peur qu'on se rende compte que c'était facile à faire."