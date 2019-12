A quoi ressemblera votre photo de fin d'année? Le selfie serait démodé

Pour immortaliser la fin d'année, vous êtes plutôt photo de famille, entre amis ou selfie ? De plus en plus, le monde numérique semble se détourner du selfie. Les plus jeunes semblent s'accorder pour dire que le selfie est devenu ringard. La pratique recule au profit des photos de groupe, de paysage ou encore des photos culinaires.



La moyenne en Belgique se situe à 700 photos par habitant. Les Belges de moins de 34 ans restent les champions avec 1426 clichés par personne. Sur ces nombres, il reste tout de même des selfies, qui ne sont donc pas tout à fait passés de mode. "Il suffit de voir le nombre d'applications qui permettent de prendre des photos en selfie avec des filtres pour comprendre que la pratique a encore de beaux jours devant elle", affirme Désirée Dupas, un expert digital.



Deux Belges sur dix partagent leurs photos, selfie ou non, sur Instagram. Ce partage aurait un but bien précis selon l'expert digital: "Ça permet de renforcer l'estime de soi, de se montrer, de récolter des likes...".