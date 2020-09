Photos de classe à l'ère du coronavirus: les élèves photographiés seuls ou par petits groupes avant d'être rassemblés sur ordinateur

Depuis quelques temps, grâce à l'épidémie de coronavirus, un mode peu courant de faire une photo de classe remporte un succès croissant: on photographie les enfants seuls ou par petits groupes et, ensuite, on rassemble tous les clichés en une seule image par ordinateur.

Il existe de multiples variantes. Par exemple, lorsque notre équipe de journalistes a assisté à une session photo à l'école de la Justice à Tournai (voir la vidéo), les enfants se mettaient par deux dans de grands cubes blancs ouverts sur un côté. Ensuite, le photographe regroupait sur son PC chaque cube pour reconstituer une photo de classe unique. Les enfants prenaient dans ces tubes différentes poses pour constituer un ensemble hétéroclite et original. Cette manière de faire existait déjà avant l'épidémie mais celle-ci lui a donné un coup de pouce.