Pierre, ancien accompagnateur de trains, témoigne d'une agression: "Il n’a rien voulu entendre et a fini par m’arracher la chemise"

Plus d'un millier d'agressions contre des agents de la SNCB ont été recensées l'an dernier : 1165 pour être exact. Un chiffre en hausse de 11% par rapport à 2016. La SNCB lance une campagne de sensibilisation à l'attention des voyageurs ce lundi. Et pour comprendre le calvaire que vivent certains agents, un ancien accompagnateur de train a accepté de témoigner. Pierre a été accompagnateur de trains pendant 36 ans. Une vie entière durant laquelle il ne compte plus les nombreuses agressions dont il a été victime. Verbales ou physiques, certaines l’ont marqué durablement. Pierre s’est confié à notre journaliste Pascale Hourman: "Un jour, un voyageur me tend une carte de 10 voyages à compléter. Ça n’avait pas été rempli. Je voulais expliquer la marche à suivre. Il n’a rien voulu entendre et a fini par m’arracher la chemise. Ça a fini en bagarre avec le train à l’arrêt, avec les autorités judiciaires qui sont arrivés sur place."

Pierre s’est retrouvé plusieurs fois en incapacité de travail. Aujourd’hui, il réclame plus de considération pour ses collègues: quand le ton monte, que les autres utilisateurs interviennent. "Si les clients faisaient remarquer au client en défaut qu’il est en tort, ça le calmerait", ajoute l'ancien accompagnateur de trains. Pierre a rendu son carnet et son képi, il y a trois ans, fatigué de devoir affronter l’agressivité de certains navetteurs.