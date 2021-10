Pierre-Olivier Beckers nommé à la tête de la Fondation de l'UCLouvain

(Belga) Pierre-Olivier Beckers a été nommé à la tête de la Fondation de l'UCLouvain, a annoncé vendredi l'université. L'homme prendra ses fonctions le 9 décembre 2021 pour un mandat de cinq ans et succèdera ainsi à Jean Stéphenne, en poste depuis 2012.

Diplômé de la Louvain School of Management de l'UCLouvain, M. Beckers a notamment dirigé le groupe Delhaize et le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) de 2004 à 2021. Il siège actuellement au sein du Comité International Olympique et préside la commission de coordination des Jeux de Paris 2024. "C'est un honneur de rejoindre l'UCLouvain à un moment clé de son histoire, alors qu'elle s'apprête à célébrer ses 600 ans d'existence", se réjouit Pierre-Olivier Beckers dans un communiqué. "J'appuierai l'UCLouvain avec conviction pour lui donner les moyens de mettre en oeuvre son plan stratégique Horizon 600, et ainsi continuer à nourrir la société." L'objectif de M. Beckers durant son mandat sera d'aider l'UCLouvain à réaliser son plan Horizon 600 en stimulant le financement de projets permettant notamment une transition vers le développement durable, un renforcement des innovations en termes de recherche et un meilleur accompagnement des étudiants. La Fondation de l'UCLouvain, créée en 1999, récolte chaque année plus de 7 millions d'euros qui permettent l'engagement de jeunes académiques et scientifiques prometteurs, l'octroi de bourses, l'achat d'équipement de haute technologie, ainsi que l'attribution de prix. (Belga)