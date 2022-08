Pieter Heemeryck 2e de l'Ironman de Suède et qualifié pour Hawaii

(Belga) Pieter Heemeryck a pris la 2e place de l'Ironman de Kalmar, samedi en Suède. Dauphin du Britannique Alistair Brownlee, le Louvaniste, 32 ans, s'est assuré l'un des deux tickets qualificatifs pour le mythique triathlon d'Hawaï, finale du circuit mondial, le 8 octobre prochain à Kona.

Heemeryck a bouclé les 3,8 km de natation, 182 km de vélo et 42,195 km de course à pied, en 7h46:39, devancé seulement par le double champion olympique et du monde de courte distance, vainqueur dans l'excellent chrono de 7h38:48. L'Allemand Franz Loeschke complète le podium en 7h48:18, devant le Danois Thor Madsen (7h51:14) et Stenn Goetstouwers (7h51:45). Heemeryck est sorti de l'eau 6e, à seulement 16 secondes de la tête de course. A vélo, il a accompagné les plus rapides, déposant sa machine à la 2e place, 26 secondes derrière le Suédois Jesper Svensson. Dès l'entame du marathon, Brownlee a grignoté son retard sur le Suédois, alors qu'Heemeryck prenait un départ plus prudent. Le classement s'éclaircissait après le 11e km de course à pied, avec Brownlee en tête près de 3:00 devant Heemeryck, un autre Belge, Goetstouwers, pointant en 5e position. Alors que Svensson payait ses efforts, Goetstouwers remontait en 3e position au semi-marathon, avant de manquer aussi d'énergie en fin d'épreuve pour terminer 5e. Brownlee et Heemeryck n'était plus mis en danger pour les 2 premières places. A Hawaii, la course dames est programmée le 6 octobre, celle des messieurs 2 jours plus tard. Le Norvégien Kristian Blummenfelt est tenant du titre chez les messieurs, après son 1er sacre en mai dernier à St-George (USA), où Heemeryck avait terminé 19e. La course avait été déplacée en Utah après l'annulation de la finale d'Hawaii en octobre 2021 suite à la pandémie. La Suissesse Daniela Ryf y avait, elle, empoché son 5e succès mondial sur le circuit. (Belga)