Pink Ribbon met les Belges au défi de faire 10.000 pas par jour en mai

(Belga) L'ASBL Pink Ribbon invite tous les Belges à relever le défi d'effectuer 10.000 pas par jour pendant le mois de mai en prenant part à La Marche rose, fait-elle savoir lundi par le biais d'un communiqué. Les participants donneront ainsi un coup de pouce à leur santé et à la lutte contre le cancer du sein, explique l'association engagée dans la lutte contre cette maladie.

Avec la nouvelle campagne "Sauvez vos seins avec vos jambes", Pink Ribbon vise à attirer l'attention sur l'importance de la prévention. Celle-ci joue un rôle essentiel, selon l'organisation, puisqu'un cancer sur trois peut être évité grâce à un mode de vie sain. L'activité physique joue évidemment un rôle crucial à cet égard. Julie Taton est l'ambassadrice francophone de La Marche rose cette année. "Quand on sait que 29 femmes sont confrontées au diagnostic de cancer du sein tous les jours et que la prévention joue un rôle primordial, on y réfléchit à deux fois. Je mets tout le monde au défi de faire, comme moi, 10.000 pas par jour en mai", a déclaré l'animatrice. L'année dernière, 9.075 marcheurs ont parcouru ensemble 31,1 fois la circonférence de la terre en faveur de la lutte contre le cancer. Ils ont ainsi rapporté 88.181 euros au profit de l'ASBL Pink Ribbon. Les inscriptions sont ouvertes dès ce lundi et peuvent se faire individuellement, en équipe ou en entreprise. Les participants peuvent indiquer le nombre de pas parcourus à l'aide d'un podomètre, depuis leur smartphone ou manuellement. Les frais de participation sont de 10 euros, ou 8 euros par personne pour une équipe de cinq personnes ou plus. Les fonds récoltés par Pink Ribbon serviront à soutenir des projets concrets dans le domaine de la prévention et du dépistage du cancer du sein, ainsi que dans celui des soins psychosociaux d'appui aux patients. Toutes les informations sont disponibles sur le site www.lamarcherose.be. (Belga)