Piscine, apéros, pétanque,… : pris d'assaut par de chanceux vacanciers, certains campings affichent déjà "complet" (vidéo)

Le week-end qui débute s'annonce chaud et ensoleillé. Dans les campings du sud du pays, cela signifie que la saison débute officiellement. Tout est prêt pour accueillir les campeurs à condition qu'ils aient réservé: de nombreux complexes sont complets.

Nos reporters se sont rendus dans un complexe de vacances à Wégimont, en province de Liège. Au bord de la piscine, ils ont rencontré une jeune vacancière qui vient "tous les jours" depuis que le soleil est revenu. "Ce soleil, ça me fait énormément de bien", confie-t-elle.

Dans l'eau, nagent Tom et son papa. "Elle est un peu froide, mais elle est bonne", dit le jeune garçon. "C'est la première fois qu'on plonge dans une piscine cette année, il manque quelques degrés, mais l'occasion était parfaite", estime son père.

Des centaines de personnes vont arriver dès demain et profiter des installations. Tout doit être parfait. "La surface est importante car les grilles entourent chaque bassin, explique Marion Bernard, une saisonnière notamment chargée de nettoyer la piscine. Il faut frotter. Un peu d'huile de coude et ça part tout seul".



"Quand je viens ici, c'est le paradis", dit Hélène

Nos reporters ont aussi rencontré Hélène, une habituée. Elle est arrivée hier dans le camping et va passer tout l’été ici, comme elle le fait depuis 60 ans. "Il y a de la verdure, chez moi je n'en ai pas car j'habite au 4e étage. Quand je viens ici, c'est le paradis", considère-t-elle.

Dans le camping, il y a de tout. Certains préparent leur pelouse, tandis que d'autres se détendent en jouant à la pétanque. "Chaque année, on se retrouve tous ici, on était impatiens, dit un vacancier. On a prévu des barbecues à volonté, des repas entre amis, des tournois de pétanque, un kicker et d'autres activités du genre".

Avec l’arrivée de nombreux touristes étrangers, le camping affiche complet pour les prochains jours.