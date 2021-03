Plan européen pour la rénovation des bâtiments scolaires: "C'est une excellente nouvelle, il y a beaucoup de problèmes avec les bâtiments"

Etienne Michel, directeur du Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique (SeGEC), était l'invité de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL ce matin. L'occasion pour lui de revenir sur le Plan de relance européen pour rénover les bâtiments scolaire.

L'idée n'est pas nouvelle. Le constat non plus. Depuis des années, les bâtiments scolaires du pays se dégradent et sont pour la plus part très vieux. L'argent du plan de relance européen pour rénover les bâtiments scolaires est justement là pour remédier à ce problème.

"En soit, c'est une excellente nouvelle", lance Etienne Michel, directeur du Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique (SeGEC), au micro de Bel RTL ce matin. "Mais on a un problème avec la manière dont le budget est réparti", continue-t-il.

Le directeur du SeGEC explique que "15% des écoles du réseau officiel vont concentrer près de 60% du budget". Pour lui, et c'est principalement ce qu'il dénonce, l'Etat n'est pas totalement "impartial" et la répartition du budget entre l'enseignement public et privé est "inéquitable". "Les écoles subventionnées, communales, provinciales, qui représentent 85% de nos écoles, vont elles se contenter de 40% du budget", continue-t-il. Une part bien trop basse selon lui.

"On a un véritable problème d'équité. Au total, il y aura 10x moins de moyen par élève dans l'enseignement libre que dans l'enseignement WBE", précise le directeur du SeGEC.

"Les écoles sont en train d'interpeller leurs mandataires politiques en référence à une décision incompréhensible." Celle de la répartition du budget que le gouvernement justifie par l'état des bâtiments dans le réseau officiel qualifié de "catastrophique". La seconde raison est que la Fédération Wallonie-Bruxelles est propriétaire de ces bâtiments, elle doit donc investir davantage dans les bâtiments qu'elle possède.

Mais Etienne Michel n'est pas d'accord: "Il y a beaucoup de problèmes de bâtiments partout et certainement autant dans l'enseignement catholique que WBE. Nous avons beaucoup moins de moyens qu'eux." "On se retrouve dans une vraie difficulté."

Rentrée des 2e et 3e secondaires avancée au 29 mars

La décision vient de tomber, la entrée des élèves de 2e et 3e secondaires a été avancée au 29 mars. "C'est une bonne nouvelle!", se réjouit Etienne Michel. "Même si chacun aurait préféré que ce soit le 22 mars mais il y a eu un arbitrage entre les questions sanitaires et psycho-sociales", continue-t-il.

Pour cette rentrée anticipée, tout le monde redoublera d'attention pour être sûr de l'état de santé mentale des élèves. "Je suis certain que les enseignants feront ce qu'ils peuvent. Ce sont les premiers à être conscients des difficultés auxquelles les élèves sont exposés", déclare-t-il.

Et pour la rentrée de septembre, tous espèrent éviter les cours en distanciel. "Tout le monde espère que la rentrée de Pâques sera la dernière rentrée dans le cadre de cette épidémie et que nous n'aurons plus a faire de cours à distance", conclut-il.