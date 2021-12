Plan taxi - Bruxelles Mobilité préconise d'autres moyens de transport que la voiture jeudi matin

(Belga) En raison de la mobilisation des taxis prévue à Bruxelles demain/jeudi matin dès 06h00, Bruxelles Mobilité recommande aux personnes se déplaçant en direction de et dans la capitale de ne pas utiliser la voiture et de privilégier des modes de déplacements alternatifs.

Deux rassemblements distincts sont prévus au niveau de la place Meiser et de la place Schuman. Les manifestants devraient ensuite se mettre en route entre 07h30 et 08h00. Ils viseront dans un premier temps à bloquer l'axe de pénétration de l'E40 près de la place Meiser et par ailleurs la rue de la Loi et ses tunnels du côté de la place Schuman. Ils se dirigeront ensuite vers la petite ceinture. Les lieux de blocage sont susceptibles d'évoluer en cours de route. Les perturbations du trafic devraient durer au moins jusqu'en début d'après-midi, voire toute la journée. (Belga)