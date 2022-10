Plantes, pelouse, arbres: voici les conseils de spécialistes pour soigner votre jardin avant l'hiver

Cela ne vous a certainement pas échappé: ce week-end est particulièrement doux. C'est l'occasion idéale de s'occuper de son jardin ou de sa terrasse. Que peut-on faire et ne pas faire en ce début d'automne? Nous avons interrogé des spécialistes.

Des arbustes aux couleurs d’automne, des hortensias, plantes vivaces ou encore arbres fruitiers: n’attendez pas plus longtemps, c’est le meilleur moment pour commencer vos plantations pour l’année prochaine. "Il va commencer à faire plus frais. Le sol est encore bien chaud, la sève descend donc toute la puissance de la plante va se trouver au niveau de ses racines. En plantant maintenant, comme elles sont la majorité en pot, elles vont bien s'installer au niveau des racines dans le sol, et on ne va pas abimer les racines en les plantant", indique Brigitte De Taffe, pépiniériste.

Dans le commerce de jardinage que nous visitons à Watermael-Boitsfort, les amoureux des jardins fleuris que nous croisons comptent bien mettre ce week-end ensoleillé à profit.

En revanche, pour les plantes à racines nues, il faut attendre le mois de novembre.

Pelouse: attention au thermomètre

Côté pelouse, vous pouvez encore tondre sans crainte. Les températures sont suffisamment douces, mais gardez bien les yeux rivés au thermomètre. "Si maintenant les températures se mettent à chuter, on va peut-être tondre une dernière fois, mais beaucoup moins bas qu'habituellement. Habituellement, c'est 4 centimètres. Là, avant l'hiver, on passera à 4,5 voire 5 centimètres, histoire que le gazon ne souffre pas trop de l'hiver", explique Grégory Leclerc, jardinier.

Herbacées

Le mois d’octobre est enfin le moment idéal pour planter les bulbes de tulipes, jacinthes et autres narcisses, afin qu’elles fleurissent les parterres au printemps.