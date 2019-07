Objets indispensables pour les vacances, les valises peuvent être très différentes les unes des autres. Elles sont également de plus en plus "adaptées" aussi aux besoins des passagers. Petit tour d’horizon des tendances de cet été.

Liège. Franco tient une maroquinerie. Dans son magasin, on retrouve toutes les couleurs et tous les styles. Le client recherche des valises sécurisées et légères grâce notamment au système TSA. "Des douaniers doivent surveiller des valises. Ils doivent donc les ouvrir. C'est un système de serrure qui permet d'ouvrir la valise à l'aide d'une clé spéciale, sans devoir la forcer." A Flémalle, en région liégeoise. Des concepteurs ont adapté leur offre en fonction de la demande des clients. Daniel Nicodème, représentant commercial pour une marque de baggagerie: "Ici, nous avons choisi le polypropylène pour la souplesse et la solidité." Les contenants actuels se plient et deviennent pratiquement incassables. Coté couleur, c'est le métallique qui prime.

USB ou GPS?

55% des Belges partent en vacances en voiture cet été, 43% choisissent l'avion. Quel que soit le moyen de transport, le sac de voyage fait son grand retour. Il est conçu pour entrer dans la cabine ou le coffre. Daniel Nicodème ajoute: "On a un conteneur qui rentre cette semaine. On a déjà un modèle qui est épuisé. Il y a déjà 3000 pièces qui vont partir dès cette fin de semaine." Sur le marché, on retrouve aussi désormais des valises à poches pour ordinateurs qui permettent aussi de le recharger. Certains modèles proposent aussi une alimentation USB, des informations sur le poids de votre bagage ou encore un système de géolocalisation pour ne jamais l'égarer. Toujours plus ambitieux, les Américains innovent. L'intelligence artificielle est partout. Un robot intégré dans la valise s'adapte au rythme de votre marche. Il est tout à fait autonome. Il peut aller jusqu'à 10 km/h.

Enfin dernière invention, la valise qui s'utilise aussi comme moyen de transport.