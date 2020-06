Plus d'un tiers de l'eau captée en Wallonie a pour destination les deux autres Régions, ressort-il d'une réponse de la ministre wallonne de l'Environnement Céline Tellier (Ecolo) à une question parlementaire du député régional MR Hervé Cornillie.





Dans le détail, le volume d'eau prélevé pour la Wallonie à des fins de distribution publique s'est élevé en 2018 à 384,9 millions de mètres cubes auxquels il faut ajouter 2,2 millions de mètres cubes d'importation, soit au total 387,1 millions de mètres cubes. Parmi les volumes prélevés, 242,2 (62,9%) le sont par des opérateurs wallons, 132,4 millions par Vivaqua (34,4%) et 10,3 millions par Farys (2,7%). Ces volumes sont utilisés de la manière suivante: 10,8 millions (2,79%) servent au nettoyage des installations de production, 229,9 millions (59,39%) servent à la distribution publique d'eau en Wallonie, 66,8 millions (17,26%) sont exportés vers Bruxelles et 79,6 millions (20,56%) sont exportés vers la Flandre, détaille le député libéral dans un communiqué.