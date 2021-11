Plus de 2.000 patients hospitalisés dont plus de 400 en soins intensifs

(Belga) Lundi, 2.071 patients étaient hospitalisés en raison d'une contamination au sras-cov-2 en Belgique, dont 418 aux soins intensifs, selon les données de Sciensano publiées mardi.

Entre le 30 octobre et le 5 novembre, une moyenne de 7.867 personnes ont été testées positives chaque jour au nouveau coronavirus. Il s'agit d'une hausse de 4% par rapport à la semaine précédente. Sur cette période, 75.400 tests ont été effectués quotidiennement (-7%), pour un taux de positivité de 11,2%. Le taux d'incidence à l'échelle du pays est de 937 contaminations pour 100.000 habitants sur 14 jours. Il varie de 669 dans le Hainaut à 1.492 en communauté germanophone. Globalement, le nombre de tests positifs tend à baisser en Wallonie et à Bruxelles, et à augmenter en Flandre. Entre le 2 et le 8 novembre, 183,3 admissions quotidiennes à l'hôpital de patients atteints du covid19 ont également été enregistrées, en augmentation de 21% par rapport à la période de référence précédente. Le taux de reproduction du virus atteint lui 1,13. Depuis le début de la pandémie, 26.200 personnes sont décédées après avoir été testées positives au virus en Belgique. (Belga)