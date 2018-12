Plus de 20.000 personnes attendues à Bruxelles ce dimanche: comment expliquer une telle mobilisation pour le climat?

Dimanche, une autre manifestation envahira les rues de Bruxelles. Une marche pour le climat organisée à l'occasion de l'ouverture de la Cop 24, en Pologne. Plus de 20.000 personnes y sont attendues, dont de nombreuses familles, convaincues que la défense de l'environnement est devenue une priorité.

Le président de la coalition "climat" Nicolas Van Nuffel, qui organise cette marche, était notre invité dans le RTLinfo13H. Il a répondu aux questions de Luc Gilson.





Luc Gilson: vous confirmez qu’on attend beaucoup de monde demain dans les rues de Bruxelles?

Nicolas Van Nuffel: "Oui, on s’était fixé l’objectif de créer la plus grande marche pour le climat jamais organisée en Belgique. Le record est à 15.000 et on a bon espoir d’être bien au-delà. Les chiffres annoncés par la police se situent entre 20 et 25.000 personnes. On se réjouit de les accueillir."





L.G.: tout le monde parle de cette marche. Comment expliquer cette mobilisation par rapport à ces enjeux ?

N. V.N.: "On a tous vécu un été particulier. On a bien senti que le réchauffement climatique était là et qu’il allait affecter nos vies. C’est un premier élément. Et puis, il y a une impatience de la part de la population qui bouge et se déplace déjà autrement. Mais il faut aussi des décisions politiques. C’est pour ça qu’on sera dans la rue demain. On veut que cette transition vers un monde qui ne se réchauffe plus se fasse mais il faut que les choses bougent énormément. Il y a eu un rapport qui disait que le maximum de réchauffement qu’on peut supporter est 1,5 degré. Il faut donc réduire nos émissions de gaz à effets de serre de 55% dans les 12 ans qui viennent. On a deux ans pour prendre des décisions."





L.G.: comment allez-vous "encadrer" cette marche et en assurer la sécurité ? Vous craignez des débordements?

N. V.N.: "Tout est mis en place pour que ça soit une marche festive et familiale. On est en dialogue permanent avec la police. On est plein d’espoir et en même temps très vigilants."