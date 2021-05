Plus de 4.500 personnes ont demandé à être interdites de jeux de hasard l'an dernier

(Belga) L'an dernier, la Commission des jeux de hasard a traité 4.549 demandes volontaires d'exclusion de jeu, ressort-il de son rapport annuel dimanche. En outre, 63 joueurs ont été exclus à la demande d'un tiers intéressé, soit une personne de leur entourage direct.

Près d'1,7 million de Belges détenaient un compte de jeu en ligne l'an dernier, et en moyenne, 113.000 personnes jouaient par jour sur le web. Le deuxième confinement y a été plus propice, avec 140.000 joueurs quotidiens en moyenne, contre 82.000 lors du premier confinement au printemps. Selon les données financières transmises par les établissements à la commission pour l'année 2019, les casinos de Belgique avaient engrangé un Gross Gaming Revenue (GGR), soit la différence entre les mises engagées et les gains redistribués, de 326 millions d'euros. Les salles de jeux 288 millions, les paris 343 millions et les cafés 222 millions. (Belga)