Selon les données de Sciensano, l'institut scientifique de santé publique, près de 41.000 Belges sont revenus de l'étranger entre le 5 et le 11 avril. Parmi eux, près de 31.000 revenaient d'une zone rouge. C’est de France qu’il y avait le plus de retours, devant l’Espagne, l’Italie et la Pologne. Sciensano a pu fournir ces chiffres sur base des formulaires PLF remplis.