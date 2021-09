Plus de 400.000 employés devraient voir leur salaire augmenter de 2,3% en janvier

Plus de 400.000 employés qui font partie de la commission paritaire 200 (la plus grosse du pays) verront leur salaire augmenter en janvier. Le prestataire de services RH SD Worx table sur une hausse de 2,32%, en raison de la forte inflation, indique-t-il à Belga mercredi.



Le salaire des employés de la CP 200 est indexé chaque année au 1er janvier. Cette augmentation permet d'adapter la rémunération à la hausse du coût de la vie. Pour les employeurs, elle signifie que leurs coûts salariaux vont croître. L'indexation des salaires diffère selon les secteurs en Belgique. Pour certains, elle intervient presque mensuellement, pour d'autres, cela s'effectue par trimestre, semestre ou annuellement. Dans le secteur public, l'indexation est liée au dépassement de l'indice-pivot. Ce dernier a été dépassé en août, plus tôt que prévu, en raison d'une inflation poussée vers le haut par les prix de l'énergie. Les salaires dans le secteur public seront ainsi augmentés de 2% en octobre. L'inflation a crû en septembre pour atteindre 2,86%, un niveau plus atteint depuis février 2017. En cause : l'énergie qui s'échange à des prix records.