Plus de 400 postes sont à pourvoir dans la filière bois, indique le Forem

Le Centre de compétence Forem Wallonie Bois mettra les métiers du bois à l'honneur, du 6 au 10 septembre à Libramont (province de Luxembourg), alors que la filière bois en Wallonie offre plus de 400 postes vacants.



Plusieurs métiers de la filière seront mis en avant au cours de cette semaine thématique dont l'objectif est d'informer les demandeurs d'emploi sur la quinzaine de formations que compte la filière bois et sur les offres d'emploi du secteur. Les participants auront également l'opportunité d'échanger avec des entreprises et des professionnels.

Lors de la semaine des métiers du bois, huit entreprises en recherche de main-d'oeuvre seront présentes: Concept Expo, Brion et Charlot, Picard Construct, Chimsco, La maison de demain, Menuiserie Régis Pirot et Thomas &Piron.

Plus de 400 offres d'emploi sont diffusées actuellement sur le site du Forem be pour le secteur bois, et plus de 4.100 offres l'ont été depuis le début de l'année 2021. En outre, plusieurs métiers du bois font partie de la liste des métiers en pénurie et/ou critique.

Pour pallier le manque de main-d'œuvre, le Centre de compétence Forem Wallonie Bois organise continuellement 16 formations qualifiantes à des métiers en pénurie et/ou critique, rappelle le Forem. En 2020, près de 200 stagiaires y ont été formés.